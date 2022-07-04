Главное управление разведки Минобороны опубликовало радиоперехват, согласно которому российские военные сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о месторасположении определенных подразделений армии РФ в Украине.

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Оккупант рассказывает девушке о пребывании под постоянными обстрелами – за 21 день ни разу не было, чтобы в их квадрат не прилетало.

Девушка говорит об измене – полковник российской армии продал информацию о расположении одной из бригад.

"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал свой же. Полковник Матьковский", – говорит девушка. Ее собеседник отвечает, что это не единичный случай, когда российские военные "сливают" информацию.

"Это правда. Я потом общалась с ФСБшником Самарским, мой знакомый. Он говорит, да, это все правда. У него на счету 17 миллионов нашли. Страдает сейчас это США вонюче. У них там вообще – голод, холод", – говорит девушка.

Вадим Ребрина

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