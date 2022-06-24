Россияне пытаются выманить военных ВСУ на оккупированные территории, похищая родных – ГУР

Случаи похищения родственников украинских военнослужащих на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. Пресс-служба ГУР Минобороны сообщает, что после похищения оккупанты могут связываться с военными и требовать их приезда на временно оккупированную территорию ради спасения родных.

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"К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", – объясняют в украинской разведке.

По данным ГУР, большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей. В частности, недавно стало известно, что россияне взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего.

"В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных", – сообщает ГУР.

Из соображений безопасности разведка не называет имен пострадавших военнослужащих и похищенных родственников, но уверяет – ни один из этих случаев не остается без внимания государства.

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Оксана Житнюк

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