На юге ВСУ нанесли авиа- и ракетные удары по врагу, уничтожили РСЗО Ураган и 30 оккупантов

4 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли по российским оккупантам авиационные и ракетные удары. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Пара штурмовиков Воздушных сил ВСУ нанесла удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода.

"За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника", – говорится в сообщении.

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки, Херсонской области.

За сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили: 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь единиц автомобильной техники и два склада боеприпасов.

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Наталия Медведева

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