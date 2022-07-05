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На юге ВСУ нанесли авиа- и ракетные удары по врагу, уничтожили РСЗО Ураган и 30 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 01:54
На юге ВСУ нанесли авиа- и ракетные удары по врагу, уничтожили РСЗО Ураган и 30 оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

4 июня на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли по российским оккупантам авиационные и ракетные удары. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Пара штурмовиков Воздушных сил ВСУ нанесла удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода.

"За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника", – говорится в сообщении.

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки, Херсонской области.

За сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили: 30 оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь единиц автомобильной техники и два склада боеприпасов.

Читайте также: ВСУ отбили штурм россиян в Белогоровке и отогнали врага от Углегорской ТЭС — Генштаб

Наталия Медведева
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потери врага
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