ВСУ отбили штурм россиян в Белогоровке и отогнали врага от Углегорской ТЭС — Генштаб

Вооруженные Силы Украины отбили штурм российских оккупантов в Белогоровке Луганской области, а также заставили противника отойти от Углегорской ТЭС после неудачного наступления. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июля.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения Беларуси продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отодвинули захватчиков обратно. Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно минировал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении идет контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Великая Камышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного. Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на огневом поражении наших подразделений. Противник вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" недалеко от Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки. Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили, оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины. Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На последнем враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка.

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Дмитрий Гриниченко

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