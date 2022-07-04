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Украинские войска отошли от Лисичанска без потерь – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 14:08
Украинские войска отошли от Лисичанска без потерь – Гайдай - Фото
Сергей Гайдай (скриншот)

Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил BBC News Україна, что подразделения сил обороны Украины вышли из Лисичанска и отошли на подготовленные заранее новые рубежи "без потерь".

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2 июля российское военное ведомство, которое регулярно лжет о ходе боевых действий, используя пропаганду как оружие для деморализации противника, заявило, что войска Украины в Лисичанске якобы "попали в котел". Гайдай утверждает, что это неправда.

По его словам, украинцы могли бы еще долго удерживать город, но с учетом того, что Россия имеет огромное преимущество в артиллерии и боеприпасах, "они бы просто уничтожили город издалека".

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"Так что не было смысла оставаться: мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Поэтому мы решили не допускать окружения, чтобы не пытаться отступать все сразу", – сказал глава ОВА.

Гайдай добавил, что проиграна битва, но не война: "Нам нужно было сохранить войска, чтобы, когда прибудет достаточное количество поставляемого Западом оружия, мы могли провести нормальные операции и контратаковать".

  • 24 июня внештатный советник главы ОП Арестович заявил, что украинские войска вышли из района Горского и Золотого "практически без потерь" (сколько это – "практически" – он не уточнил), за что был раскритикован в соцсетях как некоторыми военными, так и волонтерами, которые опекают подразделения, принимавшие участие в операциях в том районе боевых действий.
  • До конца войны невозможно точно проверить те или иные заявления об отсутствии потерь и/или их количестве – данные об этом засекречены.
  • Британская разведка считает, что битва за Донбасс и после Лисичанска "останется такой же изнуряющей".

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Евгений Пилипенко
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