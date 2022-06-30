UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Постоянно врут о потерях Украины: Российские медиа обвинили Минобороны РФ во лжи – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 13:27
Постоянно врут о потерях Украины: Российские медиа обвинили Минобороны РФ во лжи – видео - Фото
Генерал Игорь Конашенков, представитель Минобороны РФ (Фото - скриншот из видео)

Российские журналисты проверили публичные заявления Минобороны РФ о действиях российской армии в Украине. Издание Проект утверждает, что пресс-служба министерства систематически лжет, так как сообщаемые ею данные игнорируют арифметику, географию, а часто и здравый смысл.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, по данным Минобороны, россияне уже уничтожили значительно больше техники, чем было у Украины даже с учетом западных поставок.

Например, по заявлению самого же Минобороны РФ, у Украины к началу российского вторжения было 152 самолета. Однако к 26 июня пресс-секретарь Минобороны отчитался суммарно об уничтожении уже 215 самолетов.

Похожая история с БПЛА "Байрактар" – у Украины их было, по данным самого Минобороны РФ, 37 штук, дополнительные поставки составили 25 штук – всего 62. Между тем Россия официально заявила о 84 сбитых "Байрактаров". 

Журналисты также обратили внимание, что пресс-служба Минобороны РФ регулярно сообщает о захвате украинских населенных пунктов, которые, по ее же информации, уже были захвачены ранее. Например, о взятии Кременной пресс-служба сообщала не менее четырех раз.

Отдельно отмечается, что пресс-служба Минобороны РФ использует специфический пропагандистский жаргон, чтобы на уровне терминологии скрыть реальную ситуацию. Журналисты даже составили специальный "словарик", согласно которому, например, выражение "плановая перегруппировка войск" означает на практике отступление российской армии.

  • 30 июня Минобороны РФ признало, что россияне покинули остров Змеиный. Однако при этом министерство утверждает, что вывело с острова гарнизон "в качестве шага доброй воли".
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пропаганда россии минобороны рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 