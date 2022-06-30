Постоянно врут о потерях Украины: Российские медиа обвинили Минобороны РФ во лжи – видео

Российские журналисты проверили публичные заявления Минобороны РФ о действиях российской армии в Украине. Издание Проект утверждает, что пресс-служба министерства систематически лжет, так как сообщаемые ею данные игнорируют арифметику, географию, а часто и здравый смысл.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, по данным Минобороны, россияне уже уничтожили значительно больше техники, чем было у Украины даже с учетом западных поставок.

Например, по заявлению самого же Минобороны РФ, у Украины к началу российского вторжения было 152 самолета. Однако к 26 июня пресс-секретарь Минобороны отчитался суммарно об уничтожении уже 215 самолетов.

Похожая история с БПЛА "Байрактар" – у Украины их было, по данным самого Минобороны РФ, 37 штук, дополнительные поставки составили 25 штук – всего 62. Между тем Россия официально заявила о 84 сбитых "Байрактаров".

Журналисты также обратили внимание, что пресс-служба Минобороны РФ регулярно сообщает о захвате украинских населенных пунктов, которые, по ее же информации, уже были захвачены ранее. Например, о взятии Кременной пресс-служба сообщала не менее четырех раз.

Отдельно отмечается, что пресс-служба Минобороны РФ использует специфический пропагандистский жаргон, чтобы на уровне терминологии скрыть реальную ситуацию. Журналисты даже составили специальный "словарик", согласно которому, например, выражение "плановая перегруппировка войск" означает на практике отступление российской армии.

30 июня Минобороны РФ признало, что россияне покинули остров Змеиный. Однако при этом министерство утверждает, что вывело с острова гарнизон "в качестве шага доброй воли".

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.