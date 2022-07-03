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Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место. Но на других направлениях есть шаги вперед

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 19:18
Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место. Но на других направлениях есть шаги вперед - Фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что угроза полного захвата Россией Луганской области существует, но пока что бои продолжаются, в том числе в окрестностях Лисичанска. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, который приехал в Украину с визитом.

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"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Такие риски есть, они понятны нам. Но вы также должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих местах, которые передавались, извините за такое слово, одной стороной другой ежедневно. Поэтому сказать окончательно, что Лисичанск под контролем [россиян], мы не можем. Идут бои на окраинах Лисичанска", — заявил он.

По словам Зеленского, на Лисичанском направлении сейчас самая сложная ситуация.

"Там преимущества у нас нет, это наше слабое место. Но на других направлениях есть наши шаги вперед", — заявил он.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война луганская область лисичанск
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