Зеленский о Лисичанске: Это наше слабое место. Но на других направлениях есть шаги вперед

Президент Владимир Зеленский заявил, что угроза полного захвата Россией Луганской области существует, но пока что бои продолжаются, в том числе в окрестностях Лисичанска. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, который приехал в Украину с визитом.

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"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована. Такие риски есть, они понятны нам. Но вы также должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация. У нас так было во многих местах, которые передавались, извините за такое слово, одной стороной другой ежедневно. Поэтому сказать окончательно, что Лисичанск под контролем [россиян], мы не можем. Идут бои на окраинах Лисичанска", — заявил он.

По словам Зеленского, на Лисичанском направлении сейчас самая сложная ситуация.

"Там преимущества у нас нет, это наше слабое место. Но на других направлениях есть наши шаги вперед", — заявил он.

Советник министра обороны Юрий Сак 3 июля днем заявил, что российские войска не взяли под полный контроль Лисичанск, несмотря на заявления российского министра обороны Сергея Шойгу. Тот доложил Владимиру Путину, будто бы вся Луганская область, включая Лисичанск, уже оккупирована.

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Андрей Водяный

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