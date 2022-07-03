Россияне форсировали Северский Донец и захватили село возле Лисичанска – Генштаб

Российские войска в воскресенье, 3 июля, форсировали Северский Донец на границе между Донецкой и Луганской областями и захватили село Золотаревка, которое находится между Лисичанском и Северском. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба.

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Славянское направление. Россияне обстреливали из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека – Долина южнее Изюма.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец и пытается захватить Белогоровку. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

На Лисичанском направлении россияне обстреливают из артиллерии позиции украинских войск в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Штурмовые действия в направлении Золотаревки закончились взятием его под контроль.

На Бахмутском направлении российские войска обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия на Берестово с востока, со стороны села Нырково украинские военные успешно отбили. Также враг без успеха пытался провести разведку боем возле Берестового с юга, со стороны села Васильевка.

Также россияне штурмовали село Спорное со стороны Волчеяровки и Николаевки, но понесли значительные потери и отошли.

В других направлениях на левом берегу Днепра россияне вели артиллерийские и воздушные обстрелы.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

Одновременно россияне продолжают наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных возможностей украинских войск.

3 июля в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска, вероятно, осуществили запланированный выход из Лисичанска, что привело к якобы захвату города россиянами 2 июля.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать близлежащие населенные пункты.

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Андрей Водяный

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