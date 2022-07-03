Лисичанск не находится под полным контролем российских войск — советник Резникова
Российские войска не взяли под полный контроль Лисичанск, несмотря на заявления российского министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в комментарии BBC сообщил советник министра обороны Юрий Сак.
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По его словам, Лисичанск "не находится под полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявление Москвы о падении города.
Сак отметил, что ситуация в Лисичанске "уже давно была очень напряженной", так как россияне безостановочно атаковали город.
"Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", — заявил советник Резникова.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы оккупации всей Луганской области, включая Лисичанск.
- 3 июля в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска, вероятно, осуществили запланированный отход из Лисичанска, что привело к якобы захвату города россиянами 2 июля.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты несут значительные потери, но упорно продвигаются. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке и продолжают уничтожать окрестные населенные пункты.
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