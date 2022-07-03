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Лисичанск не находится под полным контролем российских войск — советник Резникова

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 14:15
Лисичанск не находится под полным контролем российских войск — советник Резникова - Фото
Последствия обстрелов Лисичанска (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

Российские войска не взяли под полный контроль Лисичанск, несмотря на заявления российского министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в комментарии BBC сообщил советник министра обороны Юрий Сак.

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По его словам, Лисичанск "не находится под полным контролем" российских оккупантов, несмотря на заявление Москвы о падении города. 

Сак отметил, что ситуация в Лисичанске "уже давно была очень напряженной", так как россияне безостановочно атаковали город. 

 "Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", — заявил советник Резникова.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы оккупации всей Луганской области, включая Лисичанск. 

Читайте также: Данилов о ситуации на фронте: Очень сложно в Лисичанске, непросто – возле Изюма 

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лисичанск война луганская область минобороны
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