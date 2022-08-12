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Россия теряет 500 военных ежедневно, Путин не сможет захватить Донбасс в 2022 году — NYT

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 13:56
Россия теряет 500 военных ежедневно, Путин не сможет захватить Донбасс в 2022 году — NYT - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Российская армия теряет 500 военных убитыми и ранеными каждый день войны против Украины, американские чиновники считают, что диктатор Владимир Путин не добьется своих военных целей. Об этом идет речь в материале The New York Times.

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Журналисты сообщают, что в администрации президента США Джо Байдена считают, что высокий уровень потерь, скорее всего, не позволит Путину достичь его военных целей — захвата всей территории Донбасса в этом году. 

Согласно оценкам американской разведки и военных чиновников, каждый день 500 российских военнослужащих погибают или получают ранения, и военные действия России замедлились "до изнурительного утомления", заявили чиновники США.

Отмечается, что продвижению россиян помешало прибытие американских реактивных систем залпового огня — после почти полного захвата Луганской области россияне застопорились в Донецкой области, в немалой степени, из-за тяжелых потерь. 

Американцы говорят, что их оценки российских потерь основаны на спутниковых снимках, перехватах сообщений, социальных сетях и сообщениях СМИ.

Читайте также: "Головотяп-рекордсмен" – советник Резникова о главе ЧФ РФ, потерявшем флагман и авиацию 

Дмитрий Гриниченко
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США война Донбасс владимир путин потери России
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