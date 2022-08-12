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"Головотяп-рекордсмен" – советник Резникова о главе ЧФ РФ, потерявшем флагман и авиацию

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 00:05
Игорь Осипов (скриншот видео)

За время командования адмирала Игоря Осипова Черноморским флотом РФ российская армия потеряла крейсер "Москва" и наибольшее количество авиации со времен Второй мировой войны. Об этом написал советник министра обороны Алексей Копытько в Telegram.

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Советник Резникова назвал Осипова "головотяпом-рекордсменом" и отметил, что, вероятно, он уже экс-командующий ЧФ РФ.

Копытько подеркнул, что Осипов потерял первый российский флагман со времен российско-японской войны 1904-1905 годов и единовременно потерял наибольшее число российской/советской авиации со времен Второй мировой.

"Для страйка не хватает только упороть подводную лодку", – написал Копытько.

Сегодня севастопольские СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, что после взрывов в Крыму Осипов якобы уволен, а его место занял вице-адмирал Виктор Соколов. Официальных заявлений в РФ по этому поводу не было.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что на авиабазе в Новофедоровке, где прогремели взрывы 9 августа, базируется главная ударная сила Черноморского флота – 43-й морской штурмовой авиаполк, который теперь "фактически разгромлен".

"Даже после уничтожения флагманского крейсера "Москва", на котором держал свой флаг адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует о том, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение", – написал Бутусов.

Осипов был назначен командующим ЧМ РФ в мае 2019-го.

Оксана Житнюк
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Москва Крым авиация черноморский флот чф рф Игорь Осипов крейсер
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