"Головотяп-рекордсмен" – советник Резникова о главе ЧФ РФ, потерявшем флагман и авиацию
За время командования адмирала Игоря Осипова Черноморским флотом РФ российская армия потеряла крейсер "Москва" и наибольшее количество авиации со времен Второй мировой войны. Об этом написал советник министра обороны Алексей Копытько в Telegram.
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Советник Резникова назвал Осипова "головотяпом-рекордсменом" и отметил, что, вероятно, он уже экс-командующий ЧФ РФ.
Копытько подеркнул, что Осипов потерял первый российский флагман со времен российско-японской войны 1904-1905 годов и единовременно потерял наибольшее число российской/советской авиации со времен Второй мировой.
"Для страйка не хватает только упороть подводную лодку", – написал Копытько.
Сегодня севастопольские СМИ, ссылаясь на свои источники, писали, что после взрывов в Крыму Осипов якобы уволен, а его место занял вице-адмирал Виктор Соколов. Официальных заявлений в РФ по этому поводу не было.
Журналист Юрий Бутусов отметил, что на авиабазе в Новофедоровке, где прогремели взрывы 9 августа, базируется главная ударная сила Черноморского флота – 43-й морской штурмовой авиаполк, который теперь "фактически разгромлен".
"Даже после уничтожения флагманского крейсера "Москва", на котором держал свой флаг адмирал Осипов, его не сняли с должности. Но после взрывов, в результате которых, по заявлению МО РФ, якобы не было никаких потерь, адмирал потерял должность. Это свидетельствует о том, что российская авиация потерпела неслыханное в своей истории после Второй мировой войны поражение", – написал Бутусов.
Осипов был назначен командующим ЧМ РФ в мае 2019-го.
- Крейсер "Москва" был уничтожен украинскими ракетами "Нептун" в ночь с 13 на 14 апреля. Остатки флагмана ЧФ РФ на дне Черного моря можно рассмотреть на снимках со спутникового радара.
- 17 мая украинская разведка сообщила, что Кремль в "сталинских традициях" начал искать виноватых за провал широкомасштабного вторжения России в Украину, в связи с чем Осипов был арестован. Британская разведка подтвердила отстранение Осипова.
- 9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. На следующий день после взрывов Генштаб ВСУ сообщил, что РФ потеряла девять самолетов. Российские СМИ публикуют противоречивые истории об инциденте в Новофедоровке. Украина официально не взяла на себя ответственность за удар, однако неназванный украинский топ-чиновник сообщил WP, что это было дело рук спецназа.
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