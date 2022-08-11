Россияне до сих пор не понимают, что произошло на их авиабазе в оккупированном Крыму – ISW

Российские официальные лица по-прежнему сбиты с толку атакой 9 августа на авиабазу "Саки" во временно оккупированном Крыму, более чем в 225 км от российских позиций, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь самолетов и несколько зданий. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 10 августа.

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В ISW отмечают, что спутниковые снимки подтвердили сообщения Воздушных сил Украины о том, что в результате атаки на авиабазу было уничтожено не менее восьми российских самолетов, что противоречит утверждениям России о том, что взрывы не повредили ни одного самолета и не были результатом нападения.

Российские СМИ публикуют противоречивые истории об инциденте в Новофедоровке:

- по версии минобороны России, боеприпасы на складе на аэродроме взорвались по неосторожности, а не в результате нападения, и ни один самолет не пострадал;

- российские военные блогеры предположили, что взрывы были вызваны либо халатностью и несоблюдением правил техники безопасности, либо стоянку самолетов атаковал коптер с небольшой бомбой.

По мнению экспертов ISW, противоречивая информация в российском медиапространстве указывает на то, что либо должностные лица Минобороны РФ имеют конкурирующие теории о взрывах в Крыму и делятся ими со СМИ, либо Кремль не скоординировал свою информационную операцию по отрицанию того, что Украина провела успешную атаку в таком глубоком тылу россиян.

"Российские военные на авиабазе, вероятно, уже знают, что произошло, но, возможно, еще не понимают, как и откуда именно нанесли удар украинские войска", – полагают аналитики ISW.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки-4" в Новофедоровке.

9 августа во временно оккупированном Крыму взрывы в районе российской авиабазы "Саки-4" в Новофедоровке. 10 августа в сети появились спутниковые снимки авиабазы оккупантов в Новофедоровке, на которых видны последствия взрывов.

10 августа в сети появились авиабазы оккупантов в Новофедоровке, на которых видны последствия взрывов. Президент Владимир Зеленский сообщил , что россияне потеряли 9 августа в Крыму девять самолетов.

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Наталия Медведева

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