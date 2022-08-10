Авиабаза в Новофедоровке до и после "окурка" – спутниковые снимки

В сети появились неподтвержденные спутниковые снимки авиабазы оккупантов в Новофедоровке, на которых видны последствия взрывов 9 августа. Две пары снимков опубликовал Twitter @OSINTua.

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Опубликованные снимки не верифицированы по другим источникам.

Две пары снимков показывают два участка летного поля авиабазы в Крыму до и после взрывов, которые Россия назвала последствиями случайной детонации боеприпасов, а Минобороны Украины – результатом "курения в неположенном месте".

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки-4" в Новофедоровке.

В России заявили, что огневого поражения базы якобы не было и что на ней по неосторожности взорвался боеприпас.

Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено.

В то же время высокопоставленный украинский госслужащий сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.

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Сергей Бережной

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