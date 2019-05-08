Путин сменил руководство ВМФ, в том числе в захваченном Крыму

Николай Евменов (скриншот из видеозаписи)

57-летний подводник Николай Евменов стал новым главнокомандующим Военно-морского флота страны-оккупанта РФ. Указ президента России Владимира Путина о его назначении зачитал сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет пропагандистское агентство РИА Новости.

Ранее адмирал Евменов командовал Северным флотом РФ.

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Предшественник Евменова, адмирал Владимир Королев, занимал должность главкома ВМФ РФ с апреля 2016 года. Он ушел на работу в АО Объединенная судостроительная корпорация.

В том же указе Путин назначил на пост командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Игоря Осипова - это бывший первый замкомандующего Тихоокеанским флотом РФ и замначальника российского Генштаба.

Командующим Северного флота РФ стал вице-адмирал Александр Моисеев: ранее он командовал ЧФ РФ.