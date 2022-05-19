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Разведка Британии подтвердила отстранение главы Черноморского флота РФ. Герасимов остался

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 10:08
Разведка Британии подтвердила отстранение главы Черноморского флота РФ. Герасимов остался - Фото
Валерий Герасимов, Сергей Шойгу и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Британская разведка подтвердила данные своих украинских коллег из ГУР, что от должности отстранены командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов и генерал Сергей Кисель, командир элитной гвардейской первой танковой армии России. Однако глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, вероятно, сохранил пост, передает британское Минобороны в Twitter.

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По данным разведчиков, в России проводят увольнения старших военачальников, которые провалили задачи на первых этапах широкомасштабного вторжения в Украину.

Они отмечают, что Осипова отстранили после потери ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, а Киселя – за провал попытки захватить Харьков. Герасимов пока сохраняет должность главы Генштаба РФ, однако неясно, сохранил ли он доверие российского диктатора Владимира Путина.

Британские разведчики считают, что в военной системе РФ распространена культура покрывательства и поиска козлов отпущения. Многие чиновники, причастные к вторжению, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать обвинений за оперативные неудачи России.

По мнению разведки, это еще больше усилит нагрузку на централизованную модель управления армии РФ, ведь офицеры все чаще будут перекладывать принятие ключевых решений на начальство. При таких условиях России будет сложно вернуть себе военную инициативу.

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Марк Сировой
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