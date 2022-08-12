Россия отступила на ряде направлений, но имеет частичный успех под Бахмутом – Генштаб

Армия России отступила на ряде направлений на Донбассе после неудачных наступлений, но имеет частичный успех в районе Горловка-Зайцево на Бахмутском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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Харьковское направление

Враг бил из артиллерии возле ряда населенных пунктов, нанес авиаудары возле Ртыщевки и Верхнего Салтова.

Донбасс

Славянское – РФ вела обстрелы, нанесла авиаудар возле Залимана, пытается восполнить потери личного состава и техники. Краматорское – РФ била из артиллерии, безуспешно наступала и отошла на направлениях к Верхнекаменскому и Ивано-Дарьевке.

Бахмутское – враг бил из артиллерии, танков, применял авиацию. Имеет частичный успех в районе Горловка-Зайцево. Безуспешно вел наступательные бои и отошел в направления возле Ивано-Дарьевки, Выемки, Бахмута, Веселой Долины и Кодемы. После перегруппировки РФ возобновила наступление на Кодему, боевые действия продолжаются.

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Авдеевское – россияне били из артиллерии, нанесли авиаудары возле Марьинки и Водяного. Оккупанты безуспешно пытались наступать и отошли в районе Спартака и Марьинки, продолжаются бои возле Песков.

Новопавловское, Запорожское – РФ вела обстрелы, нанесла авиаудары возле Угледара, Малых Щербаков и Новомихайловки.

Юг

Южнобугское – РФ для сковывания украинских сил обстреливала позиции ВСУ и объекты гражданской инфраструктуры возле ряда населенных пунктов, наносила авиаудары, вела аэроразведку. В море – два носителя крылатых ракет в готовности к применению.

Север

Волынское, Полесское и Северское – без существенных изменений, враг продолжает демонстрационные действия для сковывания украинских сил, проводятся дополнительные меры по "усилению охраны границы" в Брянской области РФ.

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Марк Сировой

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