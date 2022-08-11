ВСУ уничтожили большое количество элитных войск России, их кладбища растут — Резников
Вооруженные Силы Украины уничтожили большое количество элитных войск России, кладбища на территории РФ "стремительно растут". Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на встрече министров обороны стран-союзников Украины в Копенгагене, передает Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, украинские войска уничтожили множество десантных, морских, а также подразделений сил специальных операций армии России.
"Есть одно, что объединяет российские города Мурманск, Калининград и Псков — их кладбища стремительно растут", — заявил министр.
Резников отметил, что действия Украины и ее союзников могут уберечь всю Европу, в частности, страны Балтии.
"Украина готова сделать свою часть, нам нужны инструменты. И чем быстрее мы их получим и чем больше будут объемы, тем быстрее мы достигнем нашу общую цель — мирную Европу", — резюмировал он.
В Копенгагене проходит совещание министров обороны Великобритании Бена Уоллеса, Алексея Резникова и Дании Мортена Бодскова. Встреча трех министров обороны посвящена плану оказания Украине долговременной финансовой и военной помощи.
- Резников о замысле Генштаба под Херсоном заявил, что "пускай россияне думают, что они отреагировали".
- Он заявил, что по направлению из временно оккупированного Крыма есть множество проходов по суше на север в Херсонской области, и потому саботированный "подрыв моста" практически не повлиял бы на продвижение российских оккупантов в начале вторжения.
- Министр сказал, что мир не готовился к большой войне, поэтому не стоит ожидать быстрого перевооружения ВСУ – скорее всего, оно будет уже после окончания широкомасштабной войны с Россией.
Читайте также: Стабилизация фронта и подготовка контрнаступления. Резников назвал главные задачи Украины
Комментарии