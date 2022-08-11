ВСУ уничтожили большое количество элитных войск России, их кладбища растут — Резников

Вооруженные Силы Украины уничтожили большое количество элитных войск России, кладбища на территории РФ "стремительно растут". Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на встрече министров обороны стран-союзников Украины в Копенгагене, передает Укринформ.

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По его словам, украинские войска уничтожили множество десантных, морских, а также подразделений сил специальных операций армии России.

"Есть одно, что объединяет российские города Мурманск, Калининград и Псков — их кладбища стремительно растут", — заявил министр.

Резников отметил, что действия Украины и ее союзников могут уберечь всю Европу, в частности, страны Балтии.

"Украина готова сделать свою часть, нам нужны инструменты. И чем быстрее мы их получим и чем больше будут объемы, тем быстрее мы достигнем нашу общую цель — мирную Европу", — резюмировал он.

В Копенгагене проходит совещание министров обороны Великобритании Бена Уоллеса, Алексея Резникова и Дании Мортена Бодскова. Встреча трех министров обороны посвящена плану оказания Украине долговременной финансовой и военной помощи.

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Дмитрий Гриниченко

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