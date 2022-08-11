Стабилизация фронта и подготовка контрнаступления. Резников назвал главные задачи Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что главной задачей Украины является остановка россиян, стабилизация фронта и подготовка контрнаступления. Об этом он сообщил на встрече министров обороны стран-союзников Украины в Копенгагене, передает Укринформ.

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По его словам, главной целью Украины является восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, для чего нужно остановить продвижение противника, стабилизировать линию фронта протяженностью 2500 км, а также подготовить контрнаступательную операцию.

Он отметил, что определены приоритеты для Вооруженных Сил Украины, которые предусматривают обеспечение противовоздушной обороны больших городов и важных объектов инфраструктуры, защита границы с Беларусью, а также "конкретные возможности", которые нужны для стабилизации фронта и создания условий для контрнаступления.

В Копенгагене проходит совещание министров обороны Великобритании Бена Уоллеса, Алексея Резникова и Дании Мортена Бодскова. Встреча трех министров обороны посвящена плану оказания Украине долговременной финансовой и военной помощи.

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Дмитрий Гриниченко

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