Стабилизация фронта и подготовка контрнаступления. Резников назвал главные задачи Украины
Министр обороны Алексей Резников заявил, что главной задачей Украины является остановка россиян, стабилизация фронта и подготовка контрнаступления. Об этом он сообщил на встрече министров обороны стран-союзников Украины в Копенгагене, передает Укринформ.
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По его словам, главной целью Украины является восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, для чего нужно остановить продвижение противника, стабилизировать линию фронта протяженностью 2500 км, а также подготовить контрнаступательную операцию.
Он отметил, что определены приоритеты для Вооруженных Сил Украины, которые предусматривают обеспечение противовоздушной обороны больших городов и важных объектов инфраструктуры, защита границы с Беларусью, а также "конкретные возможности", которые нужны для стабилизации фронта и создания условий для контрнаступления.
В Копенгагене проходит совещание министров обороны Великобритании Бена Уоллеса, Алексея Резникова и Дании Мортена Бодскова. Встреча трех министров обороны посвящена плану оказания Украине долговременной финансовой и военной помощи.
- Резников о замысле Генштаба под Херсоном заявил, что "пускай россияне думают, что они отреагировали".
- Он заявил, что по направлению из временно оккупированного Крыма есть множество проходов по суше на север в Херсонской области, и потому саботированный "подрыв моста" практически не повлиял бы на продвижение российских оккупантов в начале вторжения.
- Министр сказал, что мир не готовился к большой войне, поэтому не стоит ожидать быстрого перевооружения ВСУ – скорее всего, оно будет уже после окончания широкомасштабной войны с Россией.
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