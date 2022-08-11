Резников: Подрыв моста не повлиял бы на продвижение РФ из Крыма, там еще проходы по суше

По направлению из временно оккупированного Крыма есть множество проходов по суше на север в Херсонской области, и потому саботированный "подрыв моста" практически не повлиял бы на продвижение российских оккупантов в начале вторжения. Об этом, ссылаясь на неназванного генерала ВСУ, сообщил Украинской правде министр обороны Алексей Резников.

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Глава МО напомнил, что вопрос разминирования Чонгара и мостов на перешейках обсуждался профильным комитетом в Раде, где присутствовати он, главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала и другие военачальники. Военные заявили, что они сами заинтересованы в проведении расследования – оно будет "после победы".

Министр подчеркнул, что принятие решения о заминировании/разминировании/подрыве не относится ни к правительству, ни к президенту, ни к министру обороны, ни к премьеру, ни к нардепам, – "это чисто военный вопрос".

"Все кричащие "все пропало, мост не взорвали", послушайте в первую очередь военных. И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении. Это ответственно сказал один из военных генералов, сейчас находящийся в политической оппозиции, я от него это впервые услышал", – сказал Резников.

Глава Минобороны заявил, что имела ли место диверсия, шпионаж, провокация или небрежность кого-то – "это вопрос... людей в погонах, отвечавших за это направление".

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Евгений Пилипенко

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