Резников о замысле Генштаба под Херсоном: Пускай россияне думают, что они отреагировали

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что военно-политическое руководство Украины не "анонсировало" контрнаступления на юге. Он призвал в интервью Украинской правде не гадать о стратегических замыслах Генштаба, ожидая тех или иных действий ВСУ, и не говорить за военных, чтобы не играть на руку врагу.

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Журналист сказал министру: "Сейчас уже анонсирована деоккупация. И сами же военные говорят, что после того как мы анонсировали, что основным ударом контрнаступления будет юг…"

Резников его оборвал: "Мы такого не анонсировали, я не знаю, где вы это взяли".

Он объяснил, что президент Владимир Зеленский никаких операций не анонсировал, а говорил, что Украина освободит всю морскую полосу на юге, – "что логично, согласитесь".

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Интервьюер напомнил, что россияне в последние недели стянули значительные силы на юг: "Это был такой стратегический замысел, чтобы заставить их туда перебросить войска, или не очень профессиональная коммуникация властей, что мы спровоцировали усиление там, куда собираемся наступать?"

Глава Минобороны ответил: "А кто сказал, что мы спровоцировали?"

"Я сейчас буду вынужден вам объяснять план, но точно этого делать не буду. Вы ведь не знаете, что на самом деле находится в стратегическом замысле и где? Пусть россияне считают, что они отреагировали", – сказал Резников.

24 июля аналитики ISW писали, что украинские войска "готовятся начать или уже начали" контрнаступление под Херсоном.

9 августа советник главы ОП Подоляк заявил, что "принципиально освободить Херсон, контрнаступление ВСУ идет уже сегодня".

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Евгений Пилипенко

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