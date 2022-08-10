В сети появилось видео, на котором, предположительно, видно последствия ракетных ударов 10 августа Вооруженных Сил Украины по мосту возле ГЭС во временно оккупированной Новой Каховке. Ролик выложен на Telegram-канале Supernova+.

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В кадре видно сквозные повреждения дорожного полотка и ограды моста. Вторая половина ролика – видео, снятое с дрона, которое дает общую картинку разрушений.

Пока нельзя верифицировать достоверность этого видео данными из других источников.

Ранее военные оперативного командования "Юг" подтвердили удары по этому мосту, заявив, что у ВСУ есть огневой контроль над транспортно-логистическими путями на временно оккупированных частях Херсонской области.

Военные утверждают, что ракетный удар сделал мост "непригодным для использования". Вероятно, речь идет о тяжелой технике, так как на видео по мосту едет автомобиль.

Для российской оккупационной группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, мост у Каховской ГЭС и Дарьевский мост через Ингулец. По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.

9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы на авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Оккупанты заявили, что "взорвался боеприпас" и что удара ВСУ якобы не было.

Украинское МО рекомендует врагу "изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено".

Анонимный топ-чиновник из МО якобы сообщил NYT, что взрывы – атака ВСУ "оборудованием украинского производства".

В сводке потерь россиян от Генштаба ВСУ на следующий день появилось "+9" уничтоженных самолетов.

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Евгений Пилипенко

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