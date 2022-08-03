Херсон. Спутник снял новую переправу россиян возле поврежденных мостов – фото

Возле Херсона армия России начала перевозить военную технику через Днепр с помощью паромной переправы. Это зафиксировали спутник компании Planet Labs, передает Радио Свобода.

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Отмечается, что есть две паромные переправы россиян у Антоновского моста: одна – возле железнодорожного, вторая – возле автомобильного. Оба моста ранее были повреждены ударами украинских военных.

Если о переправе у автомобильного моста оккупанты заявляли публично, утверждая, что ее используют для гражданских, то первый спутниковый снимок переправы у ж/д моста был сделан 1 августа. Тогда на ней находилось шесть единиц техники, а еще четыре находились на берегу.

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Военный эксперт Николай Белесков говорит, что эта техника похожа на тентованный грузовики, которые обычно используют для перевозки вооружения, боеприпасов, продовольствия и другого обеспечения.

"Насколько я понимаю, эти паромы не очень вместительные в плане количества техники, которую можно за один раз переправить", – говорит эксперт.

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Марк Сировой

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