Пропагандистский ресурс страны-оккупанта России РИА Новости выложил ролик, как в захваченном россиянами Херсоне рядом с поврежденным Антоновским мостом заработала паромная переправа, которую навела армия РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты показали в ролике, как на пароме переправляют с берега на берег пеших гражданских и людей на мото- и автотранспорте. Задача врага – с помощью таких роликов создать картинку, как они "помогают" местным жителям, а те "довольны" россиянами.

В июле Вооруженные Силы Украины предположительно из ракетных систем M142 HIMARS высокоточными ударами вывели из строя этот автомобильный мост, повредили Дарьевский мост, а также Антоновский железнодорожный. Сделано это для того, чтобы усложнить противнику снабжение на правом берегу Днепра и постараться отрезать местную их группировку от захваченных участков Левобережья и юга.

На юге идет контрнаступление ВСУ. Оккупанты стянули в район дополнительные войска.

Читайте также: В Херсоне российские военные украли теплоход, пользуются им возле Антоновского моста

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.