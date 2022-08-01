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Херсон. Оккупанты показали пропагандистское видео с переправой вдоль Антоновского моста видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 09:26
Скриншот
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Пропагандистский ресурс страны-оккупанта России РИА Новости выложил ролик, как в захваченном россиянами Херсоне рядом с поврежденным Антоновским мостом заработала паромная переправа, которую навела армия РФ.

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Оккупанты показали в ролике, как на пароме переправляют с берега на берег пеших гражданских и людей на мото- и автотранспорте. Задача врага – с помощью таких роликов создать картинку, как они "помогают" местным жителям, а те "довольны" россиянами.

В июле Вооруженные Силы Украины предположительно из ракетных систем M142 HIMARS высокоточными ударами вывели из строя этот автомобильный мост, повредили Дарьевский мост, а также Антоновский железнодорожный. Сделано это для того, чтобы усложнить противнику снабжение на правом берегу Днепра и постараться отрезать местную их группировку от захваченных участков Левобережья и юга.

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Читайте также: В Херсоне российские военные украли теплоход, пользуются им возле Антоновского моста 

Евгений Пилипенко
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