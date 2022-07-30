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Херсон. Стратком ВСУ показал поврежденный Антоновский ж/д мост – фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 14:39
Херсон. Стратком ВСУ показал поврежденный Антоновский ж/д мост – фото со спутника - Фото
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало в Telegram фото поврежденного Антоновского железнодорожного моста под Херсоном.

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На снимке компании Planet Labs видны повреждения в части моста, которая проходит над землей. Мост соединяет расположенный на правом берегу Днепра Херсон с левым берегом.

Херсон. Стратком ВСУ показал поврежденный Антоновский ж/д мост – фото со спутника

В Страткоме написали, что Антоновский железнодорожный мост – "все", петля окружения затягивается, и шансов выжить у оккупантов все меньше.

"Вам никто не простит пыток и издевательств над пленными, убийства детей и женщин, разрушение Украины в целом!" – добавили в управлении.

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Марк Сировой
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ВСУ Херсон мост армия рф Антоновский мост
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