Херсон. Стратком ВСУ показал поврежденный Антоновский ж/д мост – фото со спутника

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало в Telegram фото поврежденного Антоновского железнодорожного моста под Херсоном.

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На снимке компании Planet Labs видны повреждения в части моста, которая проходит над землей. Мост соединяет расположенный на правом берегу Днепра Херсон с левым берегом.

В Страткоме написали, что Антоновский железнодорожный мост – "все", петля окружения затягивается, и шансов выжить у оккупантов все меньше.

"Вам никто не простит пыток и издевательств над пленными, убийства детей и женщин, разрушение Украины в целом!" – добавили в управлении.

Сегодня в ВСУ заявили, что оккупанты не могут использовать Антоновский ж/д мост. Ранее после ударов ВСУ стало невозможно провозить тяжелую технику и по автомобильному Антоновскому мосту.

Российскую группировку на правобережье Днепра связывает с левым берегом дамба в Новой Каховке. Но и туда достают удары ВСУ.

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Марк Сировой

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