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Не только автомобильный. В ВСУ говорят, что ж/д мост в Херсоне тоже не работает

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 02:48
Не только автомобильный. В ВСУ говорят, что ж/д мост в Херсоне тоже не работает - Фото
Антоновский железнодорожный мост (Фото - Сергей Голованов - Google Maps)

Представитель оперативного командования Юг Владислав Назаров заявил, что россияне сейчас не могут использовать не только автомобильный мост в Херсоне, но и расположенный восточнее железнодорожный мост.

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"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", — сказал он в вечернем сведении о ситуации в Херсонской области.

Российская логистика в основном привязана к железным дорогам, поэтому этот мост имеет исключительную важность для оккупационных сил на правом берегу Днепра.

Назаров также рассказал, что в пятницу Силам обороны удалось помешать контратаке россиян в направлении Брускинское – Белозерка, но они четырежды парами вертолетов атаковали украинские позиции в том районе.

Украинские войска также активно применяли авиацию.

По оценкам ОК "Юг", в пятницу российские силы потеряли в Херсонской области 105 человек, семь танков Т-62 и Т-72, гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийские установки, одну пушку Нона-С, 17 единиц бронированной и автомобильной техники.

  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому автомобильному мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
  • Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
  • Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

Читайте также: В Херсоне российские военные украли теплоход, пользуются им у Антоновского моста

Андрей Водяный
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война железная дорога Херсон мосты Антоновский мост
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