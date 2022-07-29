В Херсоне российские военные украли теплоход, пользуются им возле Антоновского моста
29.07.2022, 02:56
Дыры в Антоновском мосту (Скриншот видео)
Российские оккупанты украли теплоход и используют его для переправы через Днепр в районе Антоновского моста. Об этом сообщает полиция Херсонской области.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В Херсоне военные России завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове", – говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, оккупационные войска используют теплоход для переправ через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.
- Поздно вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.
- Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными".
- Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.
Читайте также: Сплошные пробоины. В сети показали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии