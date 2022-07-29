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В Херсоне российские военные украли теплоход, пользуются им возле Антоновского моста

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 02:56
В Херсоне российские военные украли теплоход, пользуются им возле Антоновского моста - Фото
Дыры в Антоновском мосту (Скриншот видео)

Российские оккупанты украли теплоход и используют его для переправы через Днепр в районе Антоновского моста. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

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"В Херсоне военные России завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, оккупационные войска используют теплоход для переправ через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

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Наталия Медведева
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Антоновский мост Херсон
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