Новую Каховку разбудили взрывы: видео

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18 июля около 05:00 утра в районе города Новая Каховка на временно оккупированной Россией территории Херсонской области прогремели взрывы. Местные жители выкладывают в соцсетях соответствующие ролики.

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На кадрах с разных ракурсов видны клубы дыма, в том числе желтовато-белые (это, однако, может быть проблемой цветопередачи камеры снимавшего). На части видео заметны разлеты ярких точек, характерные для пожаров на ракетно-артиллерийских складах.

Часть пользователей в пабликах соцсетей пишет, что за ночь якобы было два "прилета" по вероятным военным объектам россиян.

Официального подтверждения, что силы обороны Украины в очередной раз применили ракетные установки M142 HIMARS для уничтожения складов в тылу врага, пока нет.

По данным спикера главы Одесской ОВА Сергея Братчука, который часто комментирует события, происходящие не на территории Одесской области, "очередной склад" селитры и гуманитарки" приказал долго жить. У орков снова паника и суета".

14 июля ВСУ подтвердили удары по оккупантам в Новой Каховке – снесены два пункта управления войск врага.

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Евгений Пилипенко

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