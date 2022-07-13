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Удар по складу россиян в Новой Каховке. Появилось спутниковое фото воронки

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 01:30
Удар по складу россиян в Новой Каховке. Появилось спутниковое фото воронки - Фото
Удар ВСУ по российскому складу в Новой Каховке (Скриншот видео)

Появилось спутниковая фотография местности в Новой Каховке, где ранее располагался склад боеприпасов российских оккупантов, впоследствии уничтоженный ударом Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает CNN и публикует фото Planet Labs.

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На спутниковом снимке видна большая воронка после удара ВСУ по российскому складу боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.

По данным Planet Labs, спутниковый снимок был сделан 12 июня.

Удар по складу россиян в Новой Каховке. Появилось спутниковое фото воронки

Читайте также: ВСУ ударили по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке: видео

Наталия Медведева
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Херсонская область новая каховка HIMARS
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