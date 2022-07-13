Удар по складу россиян в Новой Каховке. Появилось спутниковое фото воронки

Появилось спутниковая фотография местности в Новой Каховке, где ранее располагался склад боеприпасов российских оккупантов, впоследствии уничтоженный ударом Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает CNN и публикует фото Planet Labs.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На спутниковом снимке видна большая воронка после удара ВСУ по российскому складу боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.

По данным Planet Labs, спутниковый снимок был сделан 12 июня.

Читайте также: ВСУ ударили по складу с боеприпасами оккупантов в Новой Каховке: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.