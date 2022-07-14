ВСУ подтвердили удары по оккупантам в Новой Каховке – два пункта управления войск врага

13 июня Вооруженные Силы Украины нанесли удар по российским оккупантам в Новой Каховке. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Нанесены удары по двум пунктам управления вражеских войск и посадочной площадке в Новой Каховке. Окончательные потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

В Херсонской области уничтожено два беспилотника россиян. В Белозерской громаде сбит разведчик "Элерон-3". В Великоалександровской громаде российский дрон-камикадзе был уничтожен до того, как выполнил свою миссию.

Огнем ракетно-артиллерийских подразделений ВСУ уничтожено 13 российских оккупантов, шесть единиц вражеской бронированной и автомобильной техники.

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Наталия Медведева

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