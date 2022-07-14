Жители Новой Каховки сообщают о взрывах: видео

Вечером 13 июля во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области звучат взрывы. Об этом сообщают в пабликах местные жители, а также российские органы пропаганды. Местные жители публикуют видео.

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Как отмечается, взрывается и детонирует в районе завода "Сокол".

Официального подтверждения этой информации пока нет.

11 июля ВСУ нанесли удар по российским складам боеприпасов во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

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Наталия Медведева

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