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Британская разведка: В Херсоне россияне установили два понтонных моста и запустили паром

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 09:22
Британская разведка: В Херсоне россияне установили два понтонных моста и запустили паром - Фото
Российский оккупант в Херсоне (Фото: EPA)

Российские оккупанты, скорее всего, установили два понтонных моста и запустили паромную переправу во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в районе Херсона российская армия, вероятно, установила два понтонных моста через Днепр и запустила паром, чтобы компенсировать факт повреждения мостов в результате ударов Вооруженных Сил Украины. 

Также, вполне вероятно, Украина успешно отразила маломасштабные российские атаки с давно установившейся линии фронта в районе Донецка на Донбассе, отметили британцы. 

Смотрите также: Сплошные пробоины. В сети показали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон британская разведка мосты через Днепр
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