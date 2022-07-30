Британская разведка: В Херсоне россияне установили два понтонных моста и запустили паром
30.07.2022, 09:22
Российский оккупант в Херсоне (Фото: EPA)
Российские оккупанты, скорее всего, установили два понтонных моста и запустили паромную переправу во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что в районе Херсона российская армия, вероятно, установила два понтонных моста через Днепр и запустила паром, чтобы компенсировать факт повреждения мостов в результате ударов Вооруженных Сил Украины.
Также, вполне вероятно, Украина успешно отразила маломасштабные российские атаки с давно установившейся линии фронта в районе Донецка на Донбассе, отметили британцы.
- Поздно вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.
- Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными".
- Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.
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