Британская разведка: В Херсоне россияне установили два понтонных моста и запустили паром

Российские оккупанты, скорее всего, установили два понтонных моста и запустили паромную переправу во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в районе Херсона российская армия, вероятно, установила два понтонных моста через Днепр и запустила паром, чтобы компенсировать факт повреждения мостов в результате ударов Вооруженных Сил Украины.

Также, вполне вероятно, Украина успешно отразила маломасштабные российские атаки с давно установившейся линии фронта в районе Донецка на Донбассе, отметили британцы.

Поздно вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными".

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.

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Дмитрий Гриниченко

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