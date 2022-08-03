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Разведка Британии: ВСУ на юге повредили ж/д из Крыма. У оккупантов проблемы со снабжением

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 08:52
Разведка Британии: ВСУ на юге повредили ж/д из Крыма. У оккупантов проблемы со снабжением - Фото
HIMARS в Украине (Фото: Генштаб ВСУ)

После удара ВСУ по эшелону с техникой оккупантов на юге британская разведка прогнозирует трудности со снабжением россиян в Херсонской области с помощью железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Великобритании.

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В разведке Британии пишут, что в результате удара ВСУ по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Разведка считает, что российские силы, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку в течение нескольких дней, но она останется уязвимой для них и для путей снабжения.

Также отмечается, что Россия продвигает недавно созданную паромную переправу вместо разбитого Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для использования в гражданских целях. Однако армия РФ, как считают в разведке, почти наверняка будет использовать переправу для переброски войск и материально-технического снабжения.

"Вероятно, мы увидим рост числа мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон и его окрестности, поскольку боевые действия продолжаются, а нехватка продовольствия усугубляется. Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к принятию мер по контролю за движением", – прогнозируют британцы.

  • 29 июля ВСУ поразили эшелон с военной техникой, боеприпасами и живой силой российских оккупантов вблизи Брилевки Херсонской области. 

Читайте также: ВСУ уже освободили от россиян 53 населенных пункта в Херсонской области — ОВА

Оксана Житнюк
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Крым британия Херсон разведка
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