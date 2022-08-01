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ВСУ попали по эшелону с техникой, боеприпасами и оккупантами в Брилевке – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 04:04
ВСУ попали по эшелону с техникой, боеприпасами и оккупантами в Брилевке – ОК
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины поразили эшелон с военной техникой, боеприпасами и живой силой российских оккупантов вблизи Брилевки Алешковского района Херсонской области. Неофициальные сообщения об ударе ВСУ в районе Брилевки появились еще 29 июля, теперь информацию официально подтвердило оперативное командование "Юг".

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"Получено подтверждение попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка. Потери доразведываются", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Также сообщается, что 31 июля авиация ВСУ нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийские подразделения – по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили:

- 52 военных,
- четыре танка,
- две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С",
- самоходная артустановка,
- восемь единиц бронированной и автомобильной техники,
- четыре склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

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Наталия Медведева
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