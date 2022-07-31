В оккупированном Скадовске сообщают о взрыве – видео

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области произошел взрыв. В соцсетях активно распространяют видео, на котором мужчина говорит, что "наши влупили походу" где-то за Военкой, то есть на окраине города, возле воинской части.

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Херсонское издание Мост со ссылкой на очевидцев пишет, что, вероятно, уничтожены склады с находившимися там боеприпасами.

Суспильне также сообщает о взрывах в Скадовске со ссылкой на местных жителей. В городе возник пожар после взрыва.

Официальная информация о том, что случилось в городе, не поступала.

До оккупации в Скадовске базировался 140-й отдельный разведывательный батальон.

В начале марта 2022 года город, расположенный на побережье Черного моря на левом берегу Днепра, захватили российские войска.

25 июля министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина уничтожила с помощью HIMARS 50 российских складов с боеприпасами.

Андрей Водяный

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