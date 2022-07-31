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Зеленский: Россия перебрасывает силы с востока на юг

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 22:07
Зеленский: Россия перебрасывает силы с востока на юг - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье заявил, что Россия перебрасывает войска с востока на юг.

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"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с позиции на востоке перебрасывают на юг", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что России это не поможет, а Вооруженные Силы готовы отвечать на любую активность оккупантов.

"Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", — заявил президент.

Андрей Водяный
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