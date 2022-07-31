Зеленский: Россия перебрасывает силы с востока на юг
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье заявил, что Россия перебрасывает войска с востока на юг.
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"Сейчас российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга нашей страны, увеличивает активность на соответствующих направлениях. Часть российских сил с позиции на востоке перебрасывают на юг", – рассказал Зеленский.
Он заявил, что России это не поможет, а Вооруженные Силы готовы отвечать на любую активность оккупантов.
"Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и всюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами", — заявил президент.
- О перемещении отдельных подразделений врага со Славянского направления на Запорожское в воскресенье сообщил Генеральный штаб.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия стягивает большое количество сил на Херсонское направление.
- 10 июля министр обороны Алексей Резников сказал, что Зеленский приказал освободить юг Украины.
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