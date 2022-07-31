Оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление – Генштаб

Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со Славянского на Запорожское направление, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг нанес авиаудар недалеко от Старого Салтова. Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки. Получили отпор и отошли.

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В районе Серебрянки силами разведывательной группы противник пытался выявить позиции наших войск, успеха не имел, отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки.

Под прикрытием авиации враг пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления. Применяет средства огневого поражения для обстрелов позиций наших войск, разрушения объектов гражданской и военной инфраструктуры вдоль линии столкновения и в глубине обороны.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей держит в готовности к ударам высокоточным оружием четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

31 июля в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.

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Роман Брыль

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