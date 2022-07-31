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Генштаб: ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 07:50
Генштаб: ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные отбили российские штурмы на Донбассе, в частности под Славянском, Бахмутом и Авдеевкой. Армия России неудачно применила диверсионно-разведывательную группу на Харьковском направлении и усиливает войска на юге, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

Армия РФ ведет боевые действия вдоль госграницы, систематически обстреливает украинские позиции, чтобы удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ.

На Харьковском направлении армия РФ била из артиллерии и танков в районах Харькова, Слатино, Питомника, Рубежного, Гусаровки и других населенных пунктов. Враг вел разведку дроном в районах Прудянки, Дуванки, Шаповаловки, нанес авиаудар возле Старого Слатова. В направлении Новая Гусаровка-Гусаровка российская ДРГ пыталась уточнить позиции украинских войск, но отошла без успеха.

Славянское – РФ обстреливала из артиллерии, отошла после безуспешных штурмовых действий возле Долины. Также возле Долины враг пытался применить ДРГ, но понес потери и отошел.

Донбасс

РФ пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ведет штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации, пытается определить систему обороны украинских подразделений.

Бахмутское – РФ совершила артобстрелы в районе ряда населенных пунктов, нанесла авиаудары возле Покровского и Бахмута. Провела неудачные штурмовые действия на направлениях Роты-Вершина и Покровское-Бахмут, отошла с потерями назад. Российская разведгруппа пыталась разведать передний край на направлении Стряповка-Соледар, но ее выявили и обезвредили.

Авдеевское – россияне обстреляли районы ряда населенных пунктов, нанесли авиаудары возле Авдеевки и Новоселовки. Враг вел штурмовые действия в направлении Веселое-Пески и Лозовской-Пески, отошел без успеха.

Новопавловское – российские обстрелы в районе ряда населенных пунктов, авиаудары возле Степового и Малых Щербаков. На Запорожском – без активных боевых действий врага.

Юг

На Южнобугском – РФ сосредотачивает усилия на удержании рубежей и недопущении наступления украинских сил на Криворожском направлении. РФ пытается обстрелами и авиаударами сковывать украинские подразделения, применяет меры по восполнению утрат и усилению войск, обстреливала в районе ряда населенных пунктов. В море – два носителя крылатых ракет в готовности к применению оружия.

Север

Волынское и Полесское – ситуация без изменений, в Беларуси снова продлили проверку боеготовности армии, теперь до 6 августа. Северское – РФ продолжает удерживать отдельные подразделения в Брянской и Курской областях, ведет аэроразведку, обстреляла из артиллерии инфраструктуру Журавки Сумской области и Железного Моста Черниговской.

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Марк Сировой
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ВСУ война Донбасс Харьков армия рф генштаб юг войска россии
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