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Армия России, скорее всего, сосредоточится на попытках взять Бахмут – ISW

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 06:33
Армия России, скорее всего, сосредоточится на попытках взять Бахмут – ISW - Фото
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Российские войска, вероятно, повысят приоритет наступления с востока на Бахмут вместо попыток взять Северск и Славянск, пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

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В сегодняшней сводке ISW аналитики указывают, что усилия России с высокой вероятностью направлены на попытку взять под контроль как можно большую территорию в Донецкой области до начала "референдумов", запланированных россиянами на сентябрь. Для этого они вынуждены будут сосредоточиться на взятии Бахмута.

ISW считает крайне маловероятным, что россиянам удастся в сложившихся обстоятельствах взять крупный и хорошо защищенный Бахмут, даже если им удастся взять Авдеевку и Пески. Однако боевые действия в этих районах, скорее всего, будут усиливаться. Аналитики напоминают также, что Киев призывает жителей Донецкой области немедленно эвакуироваться.

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Сергей Бережной
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Донецкая область бахмут армия рф isw
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