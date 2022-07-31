Армия России, скорее всего, сосредоточится на попытках взять Бахмут – ISW

Российские войска, вероятно, повысят приоритет наступления с востока на Бахмут вместо попыток взять Северск и Славянск, пишут эксперты Института изучения войны (ISW).

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В сегодняшней сводке ISW аналитики указывают, что усилия России с высокой вероятностью направлены на попытку взять под контроль как можно большую территорию в Донецкой области до начала "референдумов", запланированных россиянами на сентябрь. Для этого они вынуждены будут сосредоточиться на взятии Бахмута.



ISW считает крайне маловероятным, что россиянам удастся в сложившихся обстоятельствах взять крупный и хорошо защищенный Бахмут, даже если им удастся взять Авдеевку и Пески. Однако боевые действия в этих районах, скорее всего, будут усиливаться. Аналитики напоминают также, что Киев призывает жителей Донецкой области немедленно эвакуироваться.

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Сергей Бережной

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