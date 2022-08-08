ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту и дамбе в Новой Каховке — ОК "Юг"

В Вооруженных Силах Украины официально подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне и дамбе в Новой Каховке. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, ВСУ продолжают "отрабатывать" огневой контроль по Антоновскому мосту, который был установлен несколько дней назад.

"Он приносит результаты, попадания достаточно уважаемые, как по Антоновскому мосту, так и по дамбе в Новой Каховке. Также уничтожено несколько складов с боеприпасами, мы уточняем результаты попаданий", — заявила Гуменюк.

Она отметила, что партизанское движение на юге и подрывы складов существенно влияют на моральное состояние и боеспособность оккупантов, они несут потери в технике, боекомплекте и личном составе.

"Россияне подтягивают резервы, которые хотели использовать для активных действий в дальнейшем, чтобы залатать дыры в обороне", — заявила спикер ОК "Юг".

Вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.

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Дмитрий Гриниченко

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