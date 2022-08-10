ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь армия России не может его использовать

Украинские военные нанесли удар по мосту возле ГЭС в Новой Каховке, сделав невозможным его использование. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Отмечается, что украинские военные имеют огневой контроль над транспортно-логистическими путями на временно оккупированных частях Херсонской области. Этот контроль закрепил за мостом возле Каховской ГЭС "статус непригодного для использования", говорят в ОК.

"Попадание аккуратное, но действенное", – добавили в командовании.

Для российской группировки на правом берегу Днепра есть четыре ключевых моста – Антоновский железнодорожный и автомобильный, возле Каховской ГЭС и Дарьевский через Ингулец. По каждому из этих мостов ВСУ наносят удары.

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9 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что освобождение Херсона принципиально, и контрнаступление ВСУ уже идет.

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Марк Сировой

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