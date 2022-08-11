"Мир не готовился к третьей мировой". Резников рассказал о проблемах с перевооружением ВСУ

Мир не готовился к большой войне, поэтому не стоит ожидать быстрого перевооружения ВСУ – скорее всего, оно будет уже после окончания широкомасштабной войны с Россией. Об этом в интервью Украинской правде заявил министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У него спросили: как сломать ситуацию, когда Украине дают современное вооружение в небольших количествах, и добиться системного масштабного перевооружения.

"Чтобы не было иллюзий, в ближайшее время не сломаем", – ответил он.

По его словам, сама передача Украине современного оружия уже означает тектонический сдвиг, ведь буквально год назад это было невозможно.

"Но дело в том, что подавляющая часть мира действительно не готовилась к третьей мировой войне. Они уже все были уверены, что войны не будет большой. Поэтому сегодня, чтобы просто дать нам какое-нибудь вооружение, его на складах так много нет. Об этом даже Кристина Ламбрехт, министр обороны Германии, открыто говорит", – сказал Резников.

Министр отметил, что раньше западное оружие с россиянами не воевало. По его словам, Украина сегодня действительно по сути стала полигоном испытаний в боевом режиме.

При этом он считает, что переход на системное перевооружение ВСУ произойдет уже после окончания этой войны с Россией. По его словам, для НАТО очевидно, что Украина – "восточный щит, который надо вооружать и оснащать, чтобы им спокойно спалось".

Генерал Дмитрий Марченко считает, что Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут оружие.

Читайте также: Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ. Все связаны с оружием

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.