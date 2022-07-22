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Мельник: У нас есть инсайды, что у Германии достаточно запасов бундесвера для помощи ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 09:06
Мельник: У нас есть инсайды, что у Германии достаточно запасов бундесвера для помощи ВСУ - Фото
Андрей Мельник (фото - ЕРА)

По данным экс-посла в Берлине Андрея Мельника, у Германии есть достаточно возможностей, чтобы помогать Украине оружием со складов бундесвера. Об этом он заявил в интервью НВ.

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Его попросили прокомментировать слова министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая сказала, что Германия больше не может отдавать много оружия из запасов бундесвера.

Мельник ответил, что такая позиция, "мягко говоря, не соответствует действительности" и выглядит "странно".

"Мы обладаем достаточным количеством инсайдерской информации, подтверждаемой, кстати, источниками из самого правительства, о том, что Германия имеет более чем достаточно возможностей для того, чтобы и дальше помогать нам именно из запасов бундесвера", – сказал он.

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По словам Мельника, немецкое правительство могло бы направить сотни БТР "Фукс", БМП "Мардер" и боевые танки "Леопард-1" или "Леопард-2".

Дипломату "жаль", что немецкое правительство пытается доказать обратное. Он надеется, что Украине удастся это изменить с помощью друзей в правительстве и оппозиции в Бундестаге, которая призывает немецких депутатов вернуться с летних каникул, чтобы обсуждать вопрос поставок оружия Украине.

"Поэтому я верю, что правительство не будет отмежевываться и придумывать новые отговорки, чтобы не предоставить Украине ту помощь, которую Берлин может сегодня нам предоставить", – сказал он.

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Марк Сировой
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Германия оружие военная помощь андрей мельник
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