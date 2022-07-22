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Бербок: ПВО IRIS-T для Украины – в производстве. Надеюсь, будут готовы к концу лета

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 07:21
Бербок: ПВО IRIS-T для Украины – в производстве. Надеюсь, будут готовы к концу лета - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассчитывает, что передовые немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T будут готовы к концу лета. Об этом она рассказала в интервью DW.

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"Мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета", – заявила она.

Бербок также сообщила, что ей незнакомы цифры рейтинга Института мировой экономики в Киле, в котором Германия находится лишь на шестом месте в мире по военной помощи Украине.

По ее словам, речь идет не о гонке за местом в рейтинге. Она отметила, что Германия также сталкивается с проблемой, что не все категории оружия есть в запасе. Поэтому Берлин объединяет усилия с другими странами, например, поставляет гаубицы совместно с Нидерландами, объяснила Бербок.

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Марк Сировой
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ВСУ пво Анналена Бербок IRIS-T
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