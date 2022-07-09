Кто сколько пообещал и дал оружия Украине. Рейтинг стран-партнеров от немецкого института

Западные партнеры поставили Украине значительно меньше из обещанной военной помощи на 80,7 млрд евро. C начала июня динамика обязательств по поставкам оружия снижается, сообщают исследователи Института мировой экономики (IfW) в Киле в своем Ukraine Support Tracker.

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Аналитики выяснили, что с 8 июня по 1 июля обязательств по поставкам оружия Украине почти не прибавилось.

По мнению аналитиков, фактические поставки также уменьшились по сравнению с предыдущими месяцами и недостаточны для стабилизации ситуации в стране.

По данным института, с начала войны Польша поставила 100% обещанного вооружения на 1,8 млрд евро. Это второе место в мире после США.

Американский союзник Украины направил в страну 38,4% от анонсированных поставок оружия на 2,33 млрд евро из обещанных вооружений на 6,3 млрд.

Из Великобритании прибыло в Украину почти 90,7% оружия на 1,12 млрд евро. Канада пока предоставила Украине 82,5% из обещанных 0,92 млрд евро.

Германия также пока не спешит направлять в Украину все вооружения: страна обещала оружия на 675 млн евро, а до сих пор поставили 39,9% на 269 млн евро.

За ней следуют Новая Зеландия (31% из 3,6 млн евро) и Греция (5,8% из 250 млн евро).

Лидером через призму соотношения помощи и ВВП страны-донора все еще является Эстония. Сопоставимый показатель у Латвии, далее идут Польша, Литва и Словакия.

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Наталия Фреик

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