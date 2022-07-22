Вместо "круговой" схемы. В Бундестаге призвали напрямую поставлять Украине тяжелое оружие

Германия должна напрямую поставлять Украине тяжелое оружие, а не продолжать действовать по "круговой" схеме. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете Rheinsche Post, передает DW.

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"Мы должны найти в себе мужество признать, что это ("круговые" поставки. – Ред.) работает не так, как мы себе представляли, и соответственно должны вместо них перейти к прямым поставкам", – сказала она.

"Круговые" поставки оружия предусматривают, что Германия должна восполнять запасы оружия стран Восточной Европы, которые передают Украине советскую технику.

В агентстве также отметили, что ранее комитет Бундестага по обороне призвал канцлера Германии Олафа Шольца как можно скорее созвать Национальную конференцию по Украине, чтобы согласовать дальнейшие действия для помощи Киеву.

В конце июня СМИ сообщали, что Германия и Словакия не согласовали "круговые" поставки танков Украине.

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Марк Сировой

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