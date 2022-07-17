Украинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах"

Украинские военные на этой неделе начали полевые учения на немецких зенитных установках "Гепард". Об этом сообщила газета Lübecker Nachrichten.

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По ее данным, на полигонах в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Первые 15 зениток Германия обещала передать Украине до конца июля, еще столько же – до конца августа.

Самоходная зенитная установка FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 4 км и на высоте до 3 км, а также наземных (надводных) целей на расстоянии до 4500 м. Базируются на шасси, подобном шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами, которые могут засечь самолеты на расстоянии до 15 км. Боекомплект – 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных.

С поставками "Гепардов" были проблемы, поскольку у Германии было лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сначала немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель, Швейцария.

Тогда немцам удалось договориться о производстве снарядов в Норвегии.

Ранее Германия передала Украине гаубицы Panzerhaubitze 200, они уже работают на фронте.

Также Германия пообещала предоставить Украине передовую систему ПВО IRIS-T. Но она появится не раньше осени.

Андрей Водяный

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