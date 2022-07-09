Германия решила проблему с "Гепардами" для ВСУ. Помогла Норвегия – Spiegel

Германия решила проблему с поставками Украине самоходных зенитных установок Gepard, боеприпасы для них сделают в Норвегии. Об этом сообщает Spiegel.

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С поставкой "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сперва немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.

Однако источники издания говорят, что после нескольких недель усилий администрация канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министерством обороны Норвегии все же нашли норвежского производителя, который может изготовить дополнительные боеприпасы.

По данным Spiegel, в федеральном правительстве уверены, что в ближайшие месяцы смогут поставить в Украину большое количество боеприпасов для Gepard.

Журналисты считают, что ничего не должно помешать Германии передать Украине 30 "Гепардов". Производитель уже обучает украинских военных использовать это орудие, которое должно защищать города и критическую инфраструктуру от российских ударов.

Если все пойдет по плану, то первые "Гепарды" должны поставить в Украину уже в этом месяце, подытожили в Spiegel.

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Марк Сировой

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