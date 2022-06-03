UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине боеприпасы и бронетранспортеры

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 23:49
Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине боеприпасы и бронетранспортеры - Фото
Фото: depositphotos.com

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок "Гепард", ранее полученных от Швейцарии. Об этом пишет издание SRF.   

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Передача боеприпасов нарушает швейцарское законодательство о военных материалах, запрещающее передавать вооружения воюющим странам. 

Федеральный совет также отклонил запрос Дании, которая хотела передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha производства Швейцарии.  

В то же время, управление оборонных закупок Швейцарии разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать 

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия дания Швейцария гепард Piranha
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 