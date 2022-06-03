Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине боеприпасы и бронетранспортеры

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок "Гепард", ранее полученных от Швейцарии. Об этом пишет издание SRF.

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Передача боеприпасов нарушает швейцарское законодательство о военных материалах, запрещающее передавать вооружения воюющим странам.

Федеральный совет также отклонил запрос Дании, которая хотела передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha производства Швейцарии.

В то же время, управление оборонных закупок Швейцарии разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall.

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Роман Брыль

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