Швейцария запретила Германии и Дании передавать Украине боеприпасы и бронетранспортеры
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине боеприпасов для зенитных самоходных установок "Гепард", ранее полученных от Швейцарии. Об этом пишет издание SRF.
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Передача боеприпасов нарушает швейцарское законодательство о военных материалах, запрещающее передавать вооружения воюющим странам.
Федеральный совет также отклонил запрос Дании, которая хотела передать Украине 22 колесных бронетранспортера Piranha производства Швейцарии.
В то же время, управление оборонных закупок Швейцарии разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall.
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