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Швейцария разрешила Германии продать свои танки Leopard 2 третьим странам

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 20:24
Швейцария разрешила Германии продать свои танки Leopard 2 третьим странам - Фото
Танк Leopard 2 (фото: ЕРА)

Управление оборонных закупок Швейцарии разрешило Германии свободно распоряжаться танками Leopard 2, ранее проданными Швейцарией немецкой оборонной группе Rheinmetall. Об этом пишет агентство Reuters.  

Швейцария вернула 42 танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010-2011 годах. 

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"Германия может свободно распоряжаться танками Leopard 2, проданными обратно компании Rheinmetall 12 лет назад, так как здесь больше нет никаких требований", – цитирует агентство заявление управления по закупкам. 

Законсервированные танки Leopard 2 не будут переданы Польше, для этого потребуется списание и, следовательно, решение парламента, добавили в управлении. 

Европейские страны, стремящиеся пополнить свои запасы оружия после поставок Украине, подали в Швейцарию запросы на передачу избыточных вооружений из запасов швейцарской армии. 

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Роман Брыль
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Германия Швейцария Rheinmetall Leopard 2
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