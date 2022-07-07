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Минобороны Германии ответило "нет" на предложение отдать Украине 200 БТР Fuchs

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 12:29
Минобороны Германии ответило
Фото: Википедия

Немецкий оппозиционный блок ХДС/ХСС предложил передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs из составов бундесвера, но Министерство обороны Германии выступило категорически против, назвав это грабежом. Об этом сообщило немецкое агентство dpa.

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"Мы поддерживаем Украину как можем, но должны сохранить способность Германии защитить себя", — заявила в четверг, 7 июля, министр Кристин Ламбрехт.

"Поэтому это безответственно – хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора", — добавила она.

Генерал Эбергард Зорн, выполняющий функции генерального инспектора вооруженных сил Германии, накануне заявил, что не видит возможности передать Украине бронетехнику.

Депутаты от ХДС по своей инициативе ссылаются на апрельское решение Бундестага о поставках тяжелого вооружения в Украину.

"Украинская армия нуждается в быстрой поставке надежных средств, которые можно было бы сразу использовать на передовой. Такие средства есть на вооружении Бундесвера и должны быть сняты с использования Бундесвером – это бронетранспортер Fuchs", — заявили в ХДС.

На вооружении Германии более 800 БТР TPz 1 Fuchs в различных модификациях – от мобильных радаров до медицинских машин. По словам генерала Зорна, германская армия не может себе позволить передать даже часть этих БТР.

TPz 1 Fuchs ("Лис") – колесный бронетранспортер, который был разработан Daimler-Benz, а выпускался с 1979 года на заводе Rheinstahl Wehrtechnik (сейчас – Rheinmetall).

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Андрей Водяный
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Германия оружие бтр Кристин Ламбрехт Fuchs
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